Хенесс - о позиции Лева по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу: "Не буду комментировать это, пока не закончатся важные игры на этой и следующей неделе"

Президент "Баварии" Ули Хенесс высказался по поводу решения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать в национальную команду игроков мюнхенского клуба Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса. Он сказал, что ему нужно обдумать данный поворот событий.

– Я не буду комментировать это, пока не закончатся наши важные игры на этой и следующей неделе, и тогда что-то будет. Я должен придумать правильный ответ, – приводит Sky слова Хенесса.

Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Джером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду Бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года. "Бавария" относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Джерома перед национальной сборной и немецким футболом, – говорится в заявлении.

В текущем сезоне 29-летний Мюллер провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. 30-летний Хуммельс принял участие в 26 встречах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевым пасом. 30-летний Боатенг провел 24 матча и отметился 1 результативной передачей.

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