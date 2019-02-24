Хенесс - о Хамесе Родригесе: "Все зависит от тренера"

Президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о будущем полузащитника Хамеса Родригеса. По его словам, решение по игроку будет принимать тренер мюнхенцев Нико Ковач.

- Если тренер скажет, что он хорош, но не будет давать ему время играть, то я не буду тратить 40 миллионов на игрока, который все равно не будет играть, - приводит Sport1 слова Хенесса. - Если тренер скажет, что он нужен нам, и что у него есть план на него, то мы подпишем Хамеса.

Колумбиец перешел в "Баварию" в 2017 году из "Реала" на правах двухлетней аренды. Срок аренды истекает летом 2019 года, мюнхенцы могуи выкупить его за 40 миллионов евро.

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