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Сегодня, 13:36

Хенесс недоволен игрой «Баварии» после возобновления бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс недоволен игрой команды после возобновления бундеслиги.

«Я разочарован игрой команды в первых трех матчах года. С учетом целей, которых мы стремимся достичь, я ожидаю значительного улучшения», — приводит слова Хенесса Sky Sports.

В первых трех матчах 2023 года «Бавария» сыграла вничью — с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом» (счет во всех играх — 1:1).

Команда Юлиана Нагельсманна продолжает лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии — 37 очков. «Унион», который находится на втором месте, отстает от мюнхенцев всего на одно очко.

Следующий матч в бундеслиге «Бавария» проведет против «Вольфсбурга» 5 февраля.

Источник: Sky Sports

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Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Ули Хенесс
ФК Бавария
1
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«Бавария» надеется, что Нойер сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
5.02 19:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 14 1 2
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Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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