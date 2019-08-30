Хенесс назвал причины своего ухода из «Баварии»

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс, оставивший свой пост, заявил, что его решение вовсе не было мгновенным.

— Принятое мной решение не было мгновенным, я его долго вынашивал, — цитирует Хенесса официальный сайт клуба. — Я начал думать об этом в прошлом году, в кадровом плане «Бавария» отлично оснащена. Этот клуб находится в идеальном состоянии", 16 ноября на мне впервые не будет никакой ответственности. Будет здорово, и я в предвкушении!

В марте 2014 года мюнхенский суд приговорил Хенесса к трем с половиной годам тюрьмы, вменяя ему уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и валютные спекуляции. В феврале 2016-го его досрочно освободили из тюрьмы, после чего он вернулся на руководящую должность в клубе.

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