Хенесс назвал отмену гола "Баварии" в матче с "Лейпцигом" анекдотом года

Президент "Баварии" Ули Хенесс считает, что арбитр не должен был пересматривать эпизод матча 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" и отменять забитый мюнхенцами гол. Он назвал произошедшее анекдотом года.

- Этот так называемый офсайд – это анекдот года, - приводит Sportbild слова Хенесса. - ВАР существует для того, чтобы пересматривать явно неправильные решения, а данное решение таковым не было. Игроки были на одной линии.

Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, к тому же, позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.

"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

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