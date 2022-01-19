Хенесс: «Легко тратить деньги банка, как «Барса», но быть успешным без кредитов — это искусство»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением об управлении в мюнхенском клубе.
«Легко тратить деньги банка, как «Барселона». Но быть успешным без кредитов — это искусство. И мы хотим действовать именно так», — приводит слова Хенесса Abendzeitung.
Мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 46 очков в 19 матчах.
«Барселона» в 20 играх набрала 32 очка и занимает шестое месте в таблице испанского чемпионата.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|19
|7
|7
|5
|30-28
|28
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|19
|3
|9
|7
|18-26
|18
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|19
|4
|7
|8
|19-30
|19
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|19
|1
|4
|14
|15-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Арминия
|- : -
|22.01
|17:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|22.01
|17:30
|
Гр. Фюрт – Майнц
|- : -
|22.01
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|22.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|22.01
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|23.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|23.01
|19:30
|
Герта – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3
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