Хенесс: «Легко тратить деньги банка, как «Барса», но быть успешным без кредитов — это искусство»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением об управлении в мюнхенском клубе.

«Легко тратить деньги банка, как «Барселона». Но быть успешным без кредитов — это искусство. И мы хотим действовать именно так», — приводит слова Хенесса Abendzeitung.

Мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 46 очков в 19 матчах.

«Барселона» в 20 играх набрала 32 очка и занимает шестое месте в таблице испанского чемпионата.