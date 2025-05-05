Хазенхюттль покинул пост главного тренера «Вольфсбурга»
Главный тренер «Вольфсбурга» Ральф Хазенхюттль покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
57-летний австриец вместе с помощниками отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Даниэль Бауэр, который возглавляет молодежную команду U19.
«Вольфсбург» за два тура до конца чемионата занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
