Хазенхюттль близок к тому, чтобы возглавить «Хоффенхайм»

Ральф Хазенхюттль близок к тому, чтобы стать главным тренером «Хоффенхайма», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 55-летний австриец является главным кандидатом на этот пост.

Ранее сообщалось, что специалист также претендует на место в «Лидсе».

Последним местом работы Хазенхюттля был «Саутгемптон», в котором он работал с декабря 2018 года по ноябрь 2022 года.

«Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 19 очками в 19 матчах.