Хайнкес считает, что Флик готов к работе в качестве главного тренера «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес высказался в адрес Ханса-Дитера Флика, который временно возглавил команду после отставки Нико Ковача. В последнем матче мюнхенцы проиграли «Байеру» (1:2) в чемпионате Германии.

— Ханси Флик готов к работе в качестве главного тренера «Баварии», он идеальный кандидат на данную должность, — приводит Kicker слова Хайнкеса. - Клуб ему хорошо знаком. Речь идет об основных ноу-хау тренера, его опыте, человечности, его философии. Он настоящая жемчужина, и такие тренеры заслуживают повышения и признания.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» довольно тем, как команда играет под руководством Флика, поэтому не будет спешить с поиском нового главного тренера. Флик может остаться до конца сезона, также его контракт может быть продлен и на следующие сезоны.