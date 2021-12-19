Хайнер: «Бавария» покупает игроков не для того, чтобы ослабить конкурентов»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил на обвинения в том, что мюнхенская команда покупала игроков «Лейпцига», чтобы ослабить конкурента.
«Бавария» покупает игроков не для того, чтобы ослабить конкурентов, — приводит слова Хайнера Bayern & Germany. — Мы покупаем игроков, исходя из того, какие позиции нам нужно усилить. Трансферы Юпамекано и Забитцера были логичным шагом. Юлиан Нагельсманн тренировал их и хорошо с ними знаком».
После 17 туров чемпионата Германии «Бавария» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу. «Лейпциг» набрал 22 балла и занимает девятую позицию.
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