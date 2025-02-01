«Хайденхайм» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча бундеслиги
«Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 20-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на «Войт-Арене» в Хайденхайме и начнется в 17.30 по московскому времени.
Прямая трансляция игры будет доступна на сайте matchtv.ru. Ключевые события встречи «Хайденхайма» и «Боруссии» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
«Боруссия» набрала 26 очков в чемпионате Германии, «Хайденхайм» — 14. Встреча клубов в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой дортмундцев со счетом 4:2.
В 19-м туре бундеслиги «Хайденхайм» уступил «Аугсбургу» (1:2), а «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» (2:2). 29 января дортмундцы обыграли «Шахтер» в матче Лиги чемпионов (3:1) и продолжат евросезон стыковыми играми.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
8
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
9
|Боруссия М
|19
|8
|3
|8
|30-29
|27
|
10
|Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|
11
|Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|
12
|Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|
13
|Ст-Паули
|19
|6
|2
|11
|17-21
|20
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|
17
|Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|
18
|Бохум
|19
|2
|4
|13
|17-43
|10
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|1 : 0
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|- : -
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|- : -
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|- : -
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3