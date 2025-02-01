Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:20

«Хайденхайм» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Хайденхайм» и «Боруссия» встретятся в матче чемпионата Германии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 20-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на «Войт-Арене» в Хайденхайме и начнется в 17.30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна на сайте matchtv.ru. Ключевые события встречи «Хайденхайма» и «Боруссии» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
01 февр, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
Боруссия Д

«Боруссия» набрала 26 очков в чемпионате Германии, «Хайденхайм» — 14. Встреча клубов в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой дортмундцев со счетом 4:2.

В 19-м туре бундеслиги «Хайденхайм» уступил «Аугсбургу» (1:2), а «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» (2:2). 29 января дортмундцы обыграли «Шахтер» в матче Лиги чемпионов (3:1) и продолжат евросезон стыковыми играми.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бавария» — «Хольштайн»: смотреть трансляцию матча бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 3 1 58-16 48
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 19 11 4 4 44-26 37
4
 Штутгарт 19 9 5 5 36-28 32
5
 РБ Лейпциг 19 9 5 5 34-29 32
6
 Майнц 20 9 4 7 33-24 31
7
 Вердер 20 8 6 6 34-36 30
8
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
9
 Боруссия М 19 8 3 8 30-29 27
10
 Фрайбург 19 8 3 8 26-36 27
11
 Боруссия Д 19 7 5 7 34-33 26
12
 Аугсбург 19 7 4 8 23-34 25
13
 Ст-Паули 19 6 2 11 17-21 20
14
 Унион Б 19 5 5 9 16-27 20
15
 Хоффенхайм 19 4 6 9 25-37 18
16
 Хайденхайм 19 4 2 13 24-40 14
17
 Хольштайн 19 3 3 13 28-48 12
18
 Бохум 19 2 4 13 17-43 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
31.01 22:30
Вердер – Майнц
 1 : 0
1.02 17:30
Бавария – Хольштайн
 - : -
1.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
1.02 17:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 - : -
1.02 17:30
Ст-Паули – Аугсбург
 - : -
1.02 17:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
1.02 20:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
2.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
2.02 19:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 13
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 6
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 17 1 3
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 17 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости