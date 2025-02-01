«Хайденхайм» и «Боруссия» встретятся в матче чемпионата Германии

«Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 20-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на «Войт-Арене» в Хайденхайме и начнется в 17.30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна на сайте matchtv.ru. Ключевые события встречи «Хайденхайма» и «Боруссии» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.

01 февр, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)

«Боруссия» набрала 26 очков в чемпионате Германии, «Хайденхайм» — 14. Встреча клубов в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой дортмундцев со счетом 4:2.

В 19-м туре бундеслиги «Хайденхайм» уступил «Аугсбургу» (1:2), а «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» (2:2). 29 января дортмундцы обыграли «Шахтер» в матче Лиги чемпионов (3:1) и продолжат евросезон стыковыми играми.