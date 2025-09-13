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13 сентября 2025, 18:27

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге

Ана Горшкова
Корреспондент

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хайденхайм» в матче третьего тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Фойт-Арена».

Голы забили Серу Гирасси и Максимилиан Байер. С 22-й минуты «Хайденхайм» играл в меньшинстве из-за удаления форварда Буду Зивзивадзе.

«Боруссия» набрала 7 очков в трех матчах и пока занимает первое место в тублице бундеслиги. «Хайденхайм» (0) располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 3-й тур.
13 сентября 2025, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:2
Боруссия Д

В другом матче «Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Кельном» — 3:3.

«Кельн» набрал 7 очков и находится на втором месте в чемпионате Германии, «Вольфсбург» (5) — 7-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 3-й тур.
13 сентября 2025, 16:30. Фольксваген Арена (Вольфсбург)
Вольфсбург
3:3
Кельн
Источник: Таблица бундеслиги
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Хайденхайм
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 00:00 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 00:00 Аугсбург – Шальке - : -
29.08 00:00 Боруссия Д – Гамбург - : -
29.08 00:00 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 00:00 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 00:00 Фрайбург – Вердер - : -
29.08 00:00 Майнц – Падерборн - : -
29.08 00:00 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 00:00 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
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