Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хайденхайм» в матче третьего тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Фойт-Арена».
Голы забили Серу Гирасси и Максимилиан Байер. С 22-й минуты «Хайденхайм» играл в меньшинстве из-за удаления форварда Буду Зивзивадзе.
«Боруссия» набрала 7 очков в трех матчах и пока занимает первое место в тублице бундеслиги. «Хайденхайм» (0) располагается на 18-й строчке.
В другом матче «Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Кельном» — 3:3.
«Кельн» набрал 7 очков и находится на втором месте в чемпионате Германии, «Вольфсбург» (5) — 7-я строчка.
Источник: Таблица бундеслиги
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1
|Бавария
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|0-0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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29 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|00:00
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|00:00
|Аугсбург – Шальке
|- : -
|29.08
|00:00
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|29.08
|00:00
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|00:00
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|00:00
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|29.08
|00:00
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|00:00
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|00:00
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
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