Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» и поднялась на первое место в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хайденхайм» в матче третьего тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Фойт-Арена».

Голы забили Серу Гирасси и Максимилиан Байер. С 22-й минуты «Хайденхайм» играл в меньшинстве из-за удаления форварда Буду Зивзивадзе.

«Боруссия» набрала 7 очков в трех матчах и пока занимает первое место в тублице бундеслиги. «Хайденхайм» (0) располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 3-й тур.

13 сентября 2025, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)

В другом матче «Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Кельном» — 3:3.

«Кельн» набрал 7 очков и находится на втором месте в чемпионате Германии, «Вольфсбург» (5) — 7-я строчка.