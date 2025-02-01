«Боруссия» обыграла «Хайденхайм» и прервала 4-матчевую серию без побед в бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хайденхайм» в матче 20-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.
Победу дортмундцам принесли голы Серу Гирасси (33-я минута) и Максимилиана Байера (63-я). Единственный мяч хозяев на 64-й минуте забил Матиас Хонзак.
«Боруссия» провела последний матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Майка Тулльберга. На следующей неделе к работе главным тренером приступит Нико Ковач.
Дортмундцы прервали 4-матчевую серию без побед в бундеслиге. С 29 очками команда поднялась на десятое место. «Хайденхайм» (14) идет 16-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Штутгарт» уступил гладбахской «Боруссии» (1:2), а «Санкт-Паули» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
9
|Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|
10
|Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|
11
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
12
|Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|
13
|Ст-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|
17
|Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|
18
|Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|1 : 0
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|4 : 3
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|0 : 1
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|1 : 2
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|1 : 1
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3