«Боруссия» обыграла «Хайденхайм» и прервала 4-матчевую серию без побед в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Хайденхайм» в матче 20-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу дортмундцам принесли голы Серу Гирасси (33-я минута) и Максимилиана Байера (63-я). Единственный мяч хозяев на 64-й минуте забил Матиас Хонзак.

«Боруссия» провела последний матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Майка Тулльберга. На следующей неделе к работе главным тренером приступит Нико Ковач.

Дортмундцы прервали 4-матчевую серию без побед в бундеслиге. С 29 очками команда поднялась на десятое место. «Хайденхайм» (14) идет 16-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.

01 февр, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)

В параллельных матчах «Штутгарт» уступил гладбахской «Боруссии» (1:2), а «Санкт-Паули» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.

01 февр, 17:30. MHPArena (Штутгарт)