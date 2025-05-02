Футбол
2 мая, 23:38

«Хайденхайм» дома сыграл вничью с «Бохумом» в бундеслиге

Сергей Ярошенко

«Хайденхайм» дома сыграл вничью с «Бохумом» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 0:0.

На 50-й минуте встречи голкипер хозяев Кевин Мюллер столкнулся с полузащитником «Бохума» Ибраимой Сиссоко и упал без сознания с рассеченным лбом. Врачи подбежали к вратарю для оказания помощи, а одноклубники на время закрыли его от камер полотном. Вратаря увезли с поля на каталке.

«Хайденхайм» набрал 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Бохум» с 22 очками располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.
02 мая, 21:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:0
Бохум

Футбол
ФК Бохум
