«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в бундеслиге
«Бавария» в гостях переиграла «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.
По голу у мюнхенцев забили Харри Кейн (13-я минута), Конрад Лаймер (19-я), Кингсли Коман (36-я) и Йозуа Киммих (56-я).
«Бавария» (72 очка) продолжает лидировать в бундеслиге. Команда Венсана Компани опережает «Байер» на 9 очков, но у леверкузенцев есть игра в запасе.
«Хайденхайм» (22) потерпел третье поражение подряд и остается 16-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), «Лейпциг» — с «Хольштайном» (1:1), «Вердер» обыграл «Бохум» (1:0), а «Фрайбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|
2
|Байер
|29
|18
|9
|2
|63-34
|63
|
3
|Айнтрахт Ф
|29
|15
|6
|8
|58-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|
6
|Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|
7
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
8
|Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46-43
|44
|
9
|Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54-45
|42
|
10
|Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33-40
|42
|
11
|Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52-46
|40
|
12
|Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|
13
|Унион Б
|29
|9
|8
|12
|27-39
|35
|
14
|Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|
15
|Ст-Паули
|29
|8
|5
|16
|25-35
|29
|
16
|Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|
17
|Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
|
18
|Бохум
|30
|4
|6
|20
|28-63
|18
|19.04
|16:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|19.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|0 : 4
|19.04
|16:30
|
Майнц – Вольфсбург
|2 : 2
|19.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хольштайн
|1 : 1
|19.04
|16:30
|
Вердер – Бохум
|1 : 0
|19.04
|19:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.04
|18:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.04
|20:30
|
Ст-Паули – Байер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5