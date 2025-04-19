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Сегодня, 18:30

«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Хайденхайм» — «Бавария».
Фото Reuters

«Бавария» в гостях переиграла «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой бундеслиги — 4:0.

По голу у мюнхенцев забили Харри Кейн (13-я минута), Конрад Лаймер (19-я), Кингсли Коман (36-я) и Йозуа Киммих (56-я).

«Бавария» (72 очка) продолжает лидировать в бундеслиге. Команда Венсана Компани опережает «Байер» на 9 очков, но у леверкузенцев есть игра в запасе.

«Хайденхайм» (22) потерпел третье поражение подряд и остается 16-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:4
Бавария

В параллельных матчах «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), «Лейпциг» — с «Хольштайном» (1:1), «Вердер» обыграл «Бохум» (1:0), а «Фрайбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:2).

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:2
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Хольштайн
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:2
Хоффенхайм
Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
Хольштайн Киль
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«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
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Ким Мин Джэ может покинуть «Баварию» летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 22 6 2 87-29 72
2
 Байер 29 18 9 2 63-34 63
3
 Айнтрахт Ф 29 15 6 8 58-42 51
4
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
5
 Фрайбург 30 14 6 10 43-47 48
6
 Майнц 30 13 8 9 48-36 47
7
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
8
 Боруссия М 29 13 5 11 46-43 44
9
 Боруссия Д 29 12 6 11 54-45 42
10
 Аугсбург 29 11 9 9 33-40 42
11
 Штутгарт 29 11 7 11 52-46 40
12
 Вольфсбург 30 10 9 11 53-47 39
13
 Унион Б 29 9 8 12 27-39 35
14
 Хоффенхайм 30 7 9 14 38-55 30
15
 Ст-Паули 29 8 5 16 25-35 29
16
 Хайденхайм 30 6 4 20 32-60 22
17
 Хольштайн 30 4 7 19 41-71 19
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
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34 тур
19.04 16:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
19.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 0 : 4
19.04 16:30
Майнц – Вольфсбург
 2 : 2
19.04 16:30
РБ Лейпциг – Хольштайн
 1 : 1
19.04 16:30
Вердер – Бохум
 1 : 0
19.04 19:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
20.04 16:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
20.04 18:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.04 20:30
Ст-Паули – Байер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
П
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 10
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 23 1 5
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