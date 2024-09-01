«Хайденхайм» разгромил «Аугсбург» и вышел в лидеры бундеслиги
«Хайденхайм» на своем поле одержал разгромную победу над «Аугсбургом» в матче 2-го тура бундеслиги — 4:0.
Голы хозяев в этой встрече забили Пауль Ваннер (с пенальти), Лео Скиенца, Адриан Бек и Максимилиан Бройниг.
«Хайденхайм» не проиграл ни одного из пяти матчей на старте нынешнего сезона и с 6 очками вышел на первое место в чемпионате Германии. Следующую игру команда проведет 13 сентября против «Боруссии» из Дортмунда.
«Аугсбург» с 1 баллом располагается на 15-й позиции в турнирной таблице бундеслиги. 15 сентября «фуггеры» сыграют против «Санкт-Паули».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
4
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|1 : 0
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|3 : 1
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 3
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 0
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|2 : 3
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|4 : 0
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Лукас Кюблер
Фрайбург
|2
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0