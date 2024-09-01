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Сегодня, 18:29

«Хайденхайм» разгромил «Аугсбург» и вышел в лидеры бундеслиги

Алина Савинова
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«Хайденхайм» на своем поле одержал разгромную победу над «Аугсбургом» в матче 2-го тура бундеслиги — 4:0.

Голы хозяев в этой встрече забили Пауль Ваннер (с пенальти), Лео Скиенца, Адриан Бек и Максимилиан Бройниг.

«Хайденхайм» не проиграл ни одного из пяти матчей на старте нынешнего сезона и с 6 очками вышел на первое место в чемпионате Германии. Следующую игру команда проведет 13 сентября против «Боруссии» из Дортмунда.

«Аугсбург» с 1 баллом располагается на 15-й позиции в турнирной таблице бундеслиги. 15 сентября «фуггеры» сыграют против «Санкт-Паули».

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
01 сент, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
4:0
Аугсбург

Футбол
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Хайденхайм 2 2 0 0 6-0 6
2
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
3
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
4
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
5
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
9
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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34 тур
30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 1 : 0
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 0 : 2
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 3 : 1
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 0 : 2
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 3 : 3
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 0
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 2 : 3
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 4 : 0
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Лукас Кюблер

Лукас Кюблер

Фрайбург

 2
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Марвин Пирингер

Марвин Пирингер

Хайденхайм

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
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