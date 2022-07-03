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Сегодня, 12:48

Хави сказал Левандовски, что хочет с ним поработать

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави. Футболист и специалист пообщались во время отдыха на Ибице, пишет AS.

По данным источника, Левандовски и Хави обсуждали вопросы, касающиеся семьи и отпуска. Во время прощания 33-летний форвард сообщил тренеру: «Я очень хочу с вами поработать».

Ранее сообщалось, что поляк этим летом может перейти в «Барселону».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роберт Левандовски
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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