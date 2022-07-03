Хави сказал Левандовски, что хочет с ним поработать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави. Футболист и специалист пообщались во время отдыха на Ибице, пишет AS.

По данным источника, Левандовски и Хави обсуждали вопросы, касающиеся семьи и отпуска. Во время прощания 33-летний форвард сообщил тренеру: «Я очень хочу с вами поработать».

Ранее сообщалось, что поляк этим летом может перейти в «Барселону».