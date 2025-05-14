Хави Симонс решил покинуть «Лейпциг»

Полузащитник Хави Симонс уйдет из «Лейпцига» летом 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По словам источника, клуб проинформирован о решении 22-летнего игрока сборной Нидерландов. Романо отмечает, что Симонс мечтает играть за «Барселону», однако его переход в этот клуб летом маловероятен.

Интерес к хавбеку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал», а также «Бавария».

Контракт Симонса с «Лейпцигом» действует до 30 июня 2027 года. Он подписал его в январе 2025 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Симонс провел 32 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.