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Хави Мартинес может покинуть «Баварию» по окончании сезона

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Хави Мартинес. Фото getfootballnewsgermany.com.
Хави Мартинес. Фото getfootballnewsgermany.com.
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Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может уйти из команды по завершении сезона-2020/21. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным Kicker, стороны не ведут переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2021 года и не планируют этого делать. «Бавария» предпочла бы продать испанца нынешним летом, а не отпускать его бесплатно через год, когда срок действия соглашения истечет.

31-летний Хави Мартинес в текущем сезоне провел 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах.

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