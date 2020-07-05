Хаверц проведет встречу с руководством «Байера»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц после поражение в финале Кубка Германии от «Баварии» (2:4) намерен встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее, сообщает в Twitter журналист Кристиан Фальк.

В 21-летнем немце заинтересованы «Челси» и «Бавария», тогда как мадридский «Реал» не уверен в необходимости оформления этого трансфера в 2020 году.

Утверждается, что «Бавария» пока не делала «Байеру» официальных предложений по Хаверцу, действующий контракт которого истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне немецкий хавбек провел за «аспириновых» 43 матча, в которых забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.