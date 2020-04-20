Хаверц попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц летом может отправиться в английскую премьер-лигу, несмотря на то, что леверкузеский клуб хочет продлить с ним контракт, сообщает Evening Standard.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к футболисту, включив его в свой шорт-лист на предстоящее межсезонье. В список «красных дьяволов» также входят Джек Грилиш и Джеймс Мэддисон.

Хаверц также входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии». Ранее появлялась информации, что 32-летний немец хотел бы присоединиться к мюнхенскому гранду.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 34 матча, на счету игрока 10 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 72,9 миллиона фунтов.