Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Хаверц получил травму в матче с «Фрайбургом» и был заменен

23:09
Кай Хаверц. Фото AFP
Кай Хаверц. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц получит повреждение в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

После повреждения футболист сумел самостоятельно покинуть поле. На 66-й минуте его заменил Мусса Диаби. Ранее немец забил единственный на данный момент гол в этой игре.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 38 матчей за «Байер» и забил 15 мячей при восьми голевых передачах.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

Фрайбург — Байер

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир