Хаверц получил травму в матче с «Фрайбургом» и был заменен

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц получит повреждение в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

После повреждения футболист сумел самостоятельно покинуть поле. На 66-й минуте его заменил Мусса Диаби. Ранее немец забил единственный на данный момент гол в этой игре.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 38 матчей за «Байер» и забил 15 мячей при восьми голевых передачах.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».