Хаверц не рассматривает вариант с переходом в «Баварию». Он будет выбирать между «Реалом» и 4 топ-клубами АПЛ

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц намерен сменить клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Kicker.

По информации источника, 20-летний немец не рассматривает вариант с переходом в «Баварию», поскольку считает, что мюнхенский клуб видит более приоритетным трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити». Сообщается, что Хаверц будет выбирать между «Реалом» и четырьмя командами из Англии: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 38 матчей, на его счету 15 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 81 миллион евро.