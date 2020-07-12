Хаверц может отказаться от перехода в «Челси», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может отказаться переходить в «Челси» в случае непопадания лондонцев в Лигу чемпионов в сезоне-2020/21, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Немец хочет покинуть «Байер» этим летом, потому что его команда не вышла в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне 21-летний Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач. «Байер» занял пятое место в чемпионате Германии и вышел в финал национального кубка, где проиграл «Баварии».