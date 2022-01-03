Хавбек Кюизанс перешел из «Баварии» в «Венецию»
Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс стал игроком «Венеции», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Венеция» заплатит за Кюизанса 4 миллиона евро плюс бонусы. В хавбеке был также заинтересован московский ЦСКА.
В этом сезоне Кюизанс провел за «Баварию» два матча в бундеслиге и Кубке Германии.
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