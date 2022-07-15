Хавбек «Боруссии» Беллингем может продолжить карьеру в «Реале»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может стать игроком «Реала», сообщает Marca. Руководство мадридцев хочет видеть игрока в команде в следующем году.
Контракт 19-летнего хавбека с «Боруссией» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
В прошедшем розыгрыше футболист провел в составе «Боруссии» 44 матча, забив шесть голов и отдав 14 результативных передач.
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|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Унион Б
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|0
|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0-0
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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|0-0
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9
|Хоффенхайм
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
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|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Вердер
|0
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|0-0
|0
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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