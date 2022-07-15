Хавбек «Боруссии» Беллингем может продолжить карьеру в «Реале»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может стать игроком «Реала», сообщает Marca. Руководство мадридцев хочет видеть игрока в команде в следующем году.

Контракт 19-летнего хавбека с «Боруссией» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше футболист провел в составе «Боруссии» 44 матча, забив шесть голов и отдав 14 результативных передач.