Хавбек «Баварии» Забитцер может продолжить карьеру в «Атлетико» или «Арсенале»

В полузащитнике «Баварии» Марселе Забитцере заинтересованы «Арсенал» и «Атлетико», пишет Bild.

По данным источника, футболист хочет покинуть команду этим летом, так как не нашел общий язык с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом. «Бавария» готова отпустить 28-летнего австрийца за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Забитцер участвовал в 29 матчах и забил 1 гол. Его контракт истекает летом 2025 года.