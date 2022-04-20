Хавбек «Баварии» Забитцер может продолжить карьеру в «Атлетико» или «Арсенале»
В полузащитнике «Баварии» Марселе Забитцере заинтересованы «Арсенал» и «Атлетико», пишет Bild.
По данным источника, футболист хочет покинуть команду этим летом, так как не нашел общий язык с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом. «Бавария» готова отпустить 28-летнего австрийца за 15 миллионов евро.
В этом сезоне Забитцер участвовал в 29 матчах и забил 1 гол. Его контракт истекает летом 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|65-31
|54
|
4
|Байер
|30
|15
|7
|8
|68-43
|52
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Унион Б
|30
|13
|8
|9
|40-39
|47
|
7
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
8
|Хоффенхайм
|30
|13
|6
|11
|50-45
|45
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|9
|11
|40-42
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|30
|3
|8
|19
|24-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|- : -
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|- : -
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Роберт Андрих
Байер
|23
|1
|5
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