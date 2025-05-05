Мюллер повторил рекорд Крооса по количеству титулов среди немецких игроков

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в сезоне-2024/25. Мюнхенцы в рекордный 34-й раз выиграли бундеслигу.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер выиграл 34-й трофей за карьеру и повторил лучший результат среди немецких игроков, который принадлежит экс-хавбеку «Реала» Тони Кроосу. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Также Мюллер повторил рекорд бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по количеству золотых медалей чемпионатов в топ-5 лиг Европы — 13 трофеев.