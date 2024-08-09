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Сегодня, 11:36

Хавбек «Баварии» Сарагоса перешел в «Осасуну» на правах аренды

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса ушел в аренду в «Осасуну» до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба команды.

В сделке не прописана опция выкупа футболиста. Стоимость аренды — 250 тысяч евро.

В декабре 2023 года Сарагоса подписал контракт с «Баварией» до 2029 года.

Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он провел за команду 58 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Осасуна
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