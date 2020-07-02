Хавбек «Айнтрахта» Костич может сменить команду летом. Им интересуется «Интер» и клубы АПЛ

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может сменить команду этим летом, сообщил спортивный директор клуба Фреди Бобич.

— Филип счастлив в нашей команде, я могу представить, что он останется, но все зависит не только от нас, но и от самого игрока, — цитирует Goal.com Бобича. — Не исключаю, что мы продадим Костича этим летом.

Сообщается, что в 27-летнем сербе заинтересованы «Интер» и ряд клубов АПЛ. В сезоне-2019/20 Костич провел 50 матчей за «Айнтрахт», на его счету 12 голов и 18 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.