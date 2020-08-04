Хавбек «Айнтрахта» Гачинович перешел в «Хоффенхайм»

Полузащитник Мият Гачинович перешел из «Айнтрахта» в «Хоффенхайм».

В сообщении пресс-службы «Хоффенхайма» говорится, что 25-летний серб подписал контракт на 4 года. Сумма сделки не разглашается.

В сезоне-2019/20 Гачинович провел за «Айнтрахт» 36 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Хоффенхайма» Стивен Цубер стал футболистом «Айнтрахта».