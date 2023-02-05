Спортдир «Баварии» Салихамиджич — о трансферах «Челси»: «Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о трансферной политике «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер. «Бавария» просто не может восполнить более 600 миллионов евро. Мы знаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с такими клубами, как «Челси». Но мы знаем, насколько «Бавария» привлекательна для футболистов из-за своего игрового стиля, успеха, истории и атмосферы в клубе», — приводит слова Салихамиджича Bild.

«Челси» потратил в зимнее трансферное окно 392,5 миллиона евро.

Переход полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонскую команду стал самым дорогим в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

«Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очко.