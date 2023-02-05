Спортдир «Баварии» Салихамиджич — о трансферах «Челси»: «Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы»
Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о трансферной политике «Челси» в зимнее трансферное окно.
«Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер. «Бавария» просто не может восполнить более 600 миллионов евро. Мы знаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с такими клубами, как «Челси». Но мы знаем, насколько «Бавария» привлекательна для футболистов из-за своего игрового стиля, успеха, истории и атмосферы в клубе», — приводит слова Салихамиджича Bild.
«Челси» потратил в зимнее трансферное окно 392,5 миллиона евро.
Переход полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонскую команду стал самым дорогим в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.
«Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
2
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|1 : 0
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|5 : 2
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|3 : 0
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|0 : 0
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|2 : 1
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|0 : 0
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|- : -
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2