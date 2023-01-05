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Сегодня, 23:30

Салихамиджич о подписании Блинда: «Он универсальный защитник. Уверен, что он поможет «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хасан Салихамиджич и Дэйли Блинд.
Фото ФК «Бавария»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о подписании контракта с защитником Дэйли Блиндом.

5 января мюнхенский клуб объявил о подписании соглашения с нидерландцем до конца сезона.

«Мы рады, что Дэйли присоединился к нашей команде. Блинд — универсальный защитник, способный играть как слева, так и в центре. У него большой международный опыт и лидерские качества. Я уверен, что он поможет нам», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. 27 декабря защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2023/01/fc-bayern-sign-daley-blind
Дэйли Блинд
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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И В Н П +/- О
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 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
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 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

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Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

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И К Ж
Марко Фридль

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Вердер

 14 1 3
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Шальке-04

 12 1 2
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