Хасан Салихамиджич: «Рад, что мы продолжим работать и дальше. Флик заслужил наше доверие»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал информацию о том, что Ханс-Дитер Флик останется на посту главного тренера мюнхенцев до конца сезона. 54-летний специалист возглавил команду после отставки Нико Ковача.

— То, как наши футболисты презентовали себя в течение последних недель — это касается как игры, так и характера — подтверждает, что мы вместе с Ханси Фликом во главе команды идем правильным путем, — приводит пресс-служба клуба слова Салихамиджича. — Я рад, что мы продолжим работать и дальше. Ханси заслужил наше доверие. Я уверен, что вместе с ним мы достигнем наших целей как в Бундеслиге и кубке Германии, так и в Лиге чемпионов.

Мюнхенский клуб завершил первую половину чемпионата Германии на третьей строчке, уступая лидирующему «Лейпцигу» 4 очка.