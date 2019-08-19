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Хасан Салихамиджич: «Коутинью четко дал понять, что он хочет перейти именно в «Баварию»

11:53
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич — о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью.

— Филиппе во время наших переговоров дал четко понять, что он хочет непременно перейти именно в «Баварию», — цитирует Салихамиджича официальный сайт клуба. — Это футболист мирового уровня с выдающимися способностями, который может сыграть в атаке на многих позициях. Наш состав станет значительно сильнее благодаря его качествам. Филиппе Коутиньо поможет нам в осуществлении наших амбициозных целей.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019%5B2%5D/08/presseerklaerung-vertrag-unterschrieben-coutinho-wechselt-zum-fc-bayern

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