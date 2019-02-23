Хасан Салихамиджич: "Игра с "Гертой" проходила под лозунгом: "Хорошая лошадь прыгает настолько высоко, насколько это необходимо"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич после матча 23-го тура чемпионата Германии с "Гертой" (1:0) отметил, что у команды была тяжелая и напряженная неделя. Он также добавил, что рад, что неделя завершена на мажорной ноте.

– Это была тяжелая и напряженная неделя, – приводит пресс-служба клуба слова Салихамиджича. - Игра проходила под лозунгом: "Хорошая лошадь прыгает настолько высоко, насколько это необходимо". Следовало ожидать, что ввиду перелетов неделя будет тяжелой. Мы довольны, что завершили ее на мажорной ноте.

Напомним, что "Бавария" догнала в турнирной таблице чемпионата Германии "Боруссию", набрав 51 очко. Но у команды Люсьена Фавра еще есть матч в запасе. "Герта" упала на 10-е место.

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