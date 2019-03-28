Хасан Салихамиджич: "Эрнандез станет значительным усилением для "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич прокомментировал трансфер защитника "Атлетико" Люки Эрнандеза. 23-летний француз присоединится к мюнхенцам 1 июля. Его контракт с немецким клубом рассчитан на пять лет.

– Я очень счастлив, что мы в лице Лукаса Эрнандеса приобрели одного из лучших защитников мира и чемпиона мира, – приводит пресс-служба клуба. – Лукас может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге. В то же время Лукас продолжит лучшие традиции французских футболистов в "Баварии", он станет значительным усилением для нашей команды.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за Эрнандеза 85 миллионов евро. Его зарплата в мюнхенском клубе составит 13 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.

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