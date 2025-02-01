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Сегодня, 22:15

Кейн — о 55 голах в 50 матчах бундеслиги: «Надеюсь, дальше будет больше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал то, что в 50 матчах бундеслиги забил 55 голов.

«Это значит, что я делаю что-то правильно. От нападающего всегда ждут голов, я забиваю всю свою карьеру, но я бы не смог этого сделать без своих товарищей по команде. Надеюсь, дальше будет больше», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

1 февраля Кейн оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайн Киль» (4:3). Он стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим столько голов в первых 50 играх в лиге.

Харри Кейн
ФК Бавария
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«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Неделя

Кейн установил рекорд бундеслиги по голам в первых 50 матчах

«Унион» и «Лейпциг» сыграли вничью в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 3 1 62-19 51
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 19 11 4 4 44-26 37
4
 РБ Лейпциг 20 9 6 5 34-29 33
5
 Штутгарт 20 9 5 6 37-30 32
6
 Майнц 20 9 4 7 33-24 31
7
 Боруссия М 20 9 3 8 32-30 30
8
 Вердер 20 8 6 6 34-36 30
9
 Фрайбург 20 9 3 8 27-36 30
10
 Боруссия Д 20 8 5 7 36-34 29
11
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
12
 Аугсбург 20 7 5 8 24-35 26
13
 Ст-Паули 20 6 3 11 18-22 21
14
 Унион Б 20 5 6 9 16-27 21
15
 Хоффенхайм 19 4 6 9 25-37 18
16
 Хайденхайм 20 4 2 14 25-42 14
17
 Хольштайн 20 3 3 14 31-52 12
18
 Бохум 20 2 4 14 17-44 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
31.01 22:30
Вердер – Майнц
 1 : 0
1.02 17:30
Бавария – Хольштайн
 4 : 3
1.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 0 : 1
1.02 17:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 1 : 2
1.02 17:30
Ст-Паули – Аугсбург
 1 : 1
1.02 17:30
Штутгарт – Боруссия М
 1 : 2
1.02 20:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 0 : 0
2.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
2.02 19:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 19
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 13
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 6
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 17 1 3
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 17 1 3
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