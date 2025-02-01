Кейн — о 55 голах в 50 матчах бундеслиги: «Надеюсь, дальше будет больше»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал то, что в 50 матчах бундеслиги забил 55 голов.
«Это значит, что я делаю что-то правильно. От нападающего всегда ждут голов, я забиваю всю свою карьеру, но я бы не смог этого сделать без своих товарищей по команде. Надеюсь, дальше будет больше», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.
1 февраля Кейн оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайн Киль» (4:3). Он стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим столько голов в первых 50 играх в лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|3
|1
|62-19
|51
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|6
|5
|34-29
|33
|
5
|Штутгарт
|20
|9
|5
|6
|37-30
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Боруссия М
|20
|9
|3
|8
|32-30
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
9
|Фрайбург
|20
|9
|3
|8
|27-36
|30
|
10
|Боруссия Д
|20
|8
|5
|7
|36-34
|29
|
11
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
12
|Аугсбург
|20
|7
|5
|8
|24-35
|26
|
13
|Ст-Паули
|20
|6
|3
|11
|18-22
|21
|
14
|Унион Б
|20
|5
|6
|9
|16-27
|21
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|20
|4
|2
|14
|25-42
|14
|
17
|Хольштайн
|20
|3
|3
|14
|31-52
|12
|
18
|Бохум
|20
|2
|4
|14
|17-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|1 : 0
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|4 : 3
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|0 : 1
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|1 : 2
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|1 : 1
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|1 : 2
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|0 : 0
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|19
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
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