Ханси Флик: «То, как «Бавария» отрезками играла во втором тайме, было не очень хорошо»

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии (4:3) отметил, что самое главное — выход в следующую стадию.

— В кубке самое главное — это выход в следующий раунд, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Я очень доволен первым таймом. Хотя мы и пропустили первыми, мы быстро смогли сравнять счет и затем практически не давали сопернику вернуться в игру. Однако то, как мы отрезками играли во втором тайме, было не очень хорошо. Начиная с 55-й минуты было заметно, что команда немного сбавила. У нас больше не было той интенсивности, которая нужна нашей игре. У нас больше не получалось хорошо прессинговать. Так «Хоффенхайм» смог лучше реализовывать свои качества, а мы, в свою очередь, позволили им слишком много. Комплимент «Хоффенхайму», который показал очень хорошую игру. По итогу мы добились поставленной цели. Все остальное мы проанализируем и обсудим.