Ханси Флик: «Дюрен» показал очень хорошую игру»

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Дюреном» в первом раунде Кубка Германии (3:0) отметил хорошую игру соперника.

— «Дюрен» показал очень хорошую игру, с первых минут они смело шли вперед, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Но в итоге победа не была под вопросом. Я доволен нашим выходом во второй раунд. Это была наша цель. Новички получили сегодня время, чтобы показать на что они способны. Я доволен первым шагом. Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они шаг за шагом вышли на 100 процентов.