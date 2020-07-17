Ханс-Йоахим Ватцке: «Не рекомендую «Ман Сити» не радоваться, решение CAS по отмене дисквалификации неубедительно»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить двухлетнюю дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках.

— В целом, это был не лучший день для футбола, к тому же, это неудача для УЕФА, — приводит Kicker слова Ватцке. — Теперь в УЕФА должны попытаться четко прояснить правила и тщательно изучить их, чтобы предоставить другие, более явные доказательства. Я бы рекомендовал «Манчестер Сити» прекратить кричать от радости. Если взглянуть на доводы CAS, то можно увидеть, что они недостаточно веские.

Ранее «Манчестер Сити» избежал двухлетней дисквалификации в еврокубках благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Изначально клуб должен был пропустить два розыгрыша еврокубков подряд и выплатить штраф в размере 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей, однако CAS частично удовлетворил апелляцию «горожан», отменив дисквалификацию и сократив штраф до 10 миллионов евро.