Ханс-Йоахим Ватцке: «Не думаю, что кто-то заплатит за Санчо столько, сколько мы попросим»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о возможном уходе форварда Джейдона Санчо.

— Если Джейдон придет и скажет, что хочет уйти из «Боруссии», несмотря ни на что, и будет клуб, готовый заплатить требуемую сумму, тогда мы обсудим этот вопрос, — приводит слова Ватцке Sky Sports. — Но пока этого не случилось. И я не думаю, что кто-то заплатит за Санчо столько, сколько мы попросим.

«Боруссия» рассчитывает получить за 20-летнего англичанина 125 млн евро. В текущем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 18 результативных передач.