Ханс Флик: «Вместе с «Баварией» мы можем многое достичь»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик доволен доверием, которое оказало ему руководство. Мюнхенцы сегодня продлили контракт со специалистом до 2023 года.

— С нетерпением жду возможности решать предстоящие задачи с тренерским штабом и командой, — цитирует официальный сайт «Баварии» Флика. — Мы провели хорошие беседы с Карлом-Хайнцем Румменигге, Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем, в них мы проявили доверие друг к другу. Вместе мы определили направление развития в ближайшие годы. Уверен, мы можем вместе многого достичь.