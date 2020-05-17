Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в бундеслиге, ранее прерванном из-за пандемии коронавируса.

— Одно понятно точно — болельщики и эмоции являются центральным элементов футбола, — приводит пресс-служба «Баварии» слова Флика. — Любой игрок хотел бы выступать на глазах у зрителей. В данный момент все окажутся в равных условиях, главное — кто лучше адаптируется. Важно, чтобы наши футболисты подгоняли друг друга, чтобы помогала скамейка запасных. Мы должны радоваться, что снова можем играть. Правительство оказало нам доверие благодаря отличной программе по возвращению футбола. Весь мир будет смотреть на Германию, мы можем стать примером для других.

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В воскресенье, 17 мая «Бавария» проведет свой первый матч после паузы на выезде против берлинского «Униона». Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Униона» — 14,25, ничья — 7,25, победа «Баварии» — 1,18.