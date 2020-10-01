Ханс Флик — лучший тренер сезона-2019/20 по версии УЕФА
19:30
Ханс Флик, возглавляющий «Баварию», признан лучшим тренером сезона-2019/20.
Немецкий специалист, вставший у руля мюнхенской команды по ходу сезона-2019/20, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА.
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».
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