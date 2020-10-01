Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Ханс Флик — лучший тренер сезона-2019/20 по версии УЕФА

19:30
Ханс Флик. Фото Goal
Ханс Флик. Фото Goal
Теги:

Ханс Флик, возглавляющий «Баварию», признан лучшим тренером сезона-2019/20.

Немецкий специалист, вставший у руля мюнхенской команды по ходу сезона-2019/20, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир