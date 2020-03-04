Ханс Флик: «Бавария» в полфинале Кубка Германии, очень горд командой»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал победу над «Шальке» (1:0) в четвертьфинале Кубка Германии. Мюнхенцы — действующие обладатели трофея.

— Моя команда сегодня играла очень хорошо и очень умно, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Я доволен тем, как мы победили. Сегодня нам противостояла очень обороняющаяся команда. Тем не менее, нам удавалось создавать моменты и в целом мы сыграли очень хорошо. В среднем мы владели мячом более 80 процентов игрового времени. В конце концов в кубке самое главное это выход в следующий раунд. Мы в полуфинале, и поэтому я очень горд своей командой. Команда находится в хорошей форме. Сегодня мы не хотели вносить много изменений. Сейчас мы приступим к восстановлению, затем у парней будет полтора свободных дня, а потом мы начнем подготовку к матчу с «Аугсбургом».