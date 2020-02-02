Ханс-Дитер Флик: «Я был в восторге от первых 30 минут, но потом «Бавария» сбавила темп»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, что ему не понравилось в игре команды в матче против «Майнца» (3:1) в чемпионате Германии.

— Я рад, что мы победили в шестом матче подряд, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — Я был в восторге от первых 30 минут. Потом мы показывали слишком мало, мы сбавили темп. Стоит признать, что эти 60 минут были не в стиле «Баварии». «Майнц» умеет атаковать, сегодня они это показали. Мы хорошо оборонялись и теперь едем домой с тремя очками в кармане.

В составе «Баварии» голы забивали Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тиагу Алькантара.