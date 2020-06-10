Ханс-Дитер Флик об «Айнтрахте»: «Они могут сделать очень больно»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Германии против «Айнтрахта».

«Мы подходим к этому матчу так же, как и к любому другому, — цитирует Флика официальный сайт «Баварии». — Мы анализируем «Айнтрахт» уже в третий раз за сезон. Они могут сделать очень больно, особенно они очень и очень опасные при стандартных положениях. На протяжении 90 минут — в кубке может быть и дольше — мы должны быть очень сфокусированы. Наша команда прекрасно знает сильные стороны «Айнтрахта», но также знает и свои сильные стороны. Мы хотим одержать уверенную победу и выйти в финал. Но это будет непросто».

Матч «Бавария» — «Айнтрахт» начнется в 21.45 по московскому времени.