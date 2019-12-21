Ханс-Дитер Флик: «Мы хотим завершить первый круг победой над «Вольфсбургом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями перед матчем 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга».

— Мы должны подойти к матчу решительно и со всей энергией, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — Сейчас у нас 17-й тур, а это значит, что первый круг завершен. Впереди еще много матчей, в которых будет разыграно много очков. Важно, чтобы в субботу мы хотели победить и показли на поле соответствующую игру. У нас в распоряжении 11 полевых игроков, плюс к ним пять футболистов молодежной команды.

Мы хотим завершить первый круг победой и показать нашим болельщикам на прощание классную игру. Мы полны решимости отдать последние силы. «Вольфсбург» — крепкая команда, в составе которой есть очень сильные в игре на втором этаже футболисты. Это очень разностороняя команда. Определенно будет непросто