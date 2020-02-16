Ханс-Дитер Флик: «Кельн» демонстрирует очень успешный футбол»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура бундеслиги против «Кельна». Он отметил, что соперник демонстрирует очень успешный футбол.

— С того момента, как Маркус Гисдоль встал у руля команды, «Кельн» демонстрирует очень успешный футбол и успел набрать много очков, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — Они очень смело обороняются. Иногда они очень высоко прессингуют соперника и при перехвате мяча они знают как можно быстро переключиться из обороны в атаку. Эта команда может сделать нам больно, если мы будем слишком беспечны. Это именно то, что, по возможности, мы бы не хотели показывать.

Матч «Кельн» — «Бавария» пройдет в воскресенье, 16 февраля, начало — 17:30.